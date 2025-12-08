SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
08.12.2025 18:42:23
Weihnachtsmann aus China: Temu und Shein ruinieren dem deutschen Einzelhandel den Advent
Auch Geschenke werden in diesen Tagen zunehmend auf Billigplattformen bestellt. Den wahren Preis übersehen dabei viele Kunden, wie eine Handelsexpertin betont.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
