07.11.2025 05:49:38

Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Sorgen um den deutschen Außenhandel halten an. Wenn an diesem Freitag (08.00 Uhr) das Statistische Bundesamt die Exportzahlen für den Monat September bekannt gibt, bestehen die grundlegenden Probleme der deutschen Volkswirtschaft fort. Neben der wachsenden Konkurrenz durch China auf den Weltmärkten hemmt vor allem der Zollkonflikt mit den USA die Entwicklung. Nach einer seit fünf Monaten beständigen Abwärtsentwicklung lag der Wert der Ausfuhren in das wichtigste Abnehmerland im August mehr als 20 Prozent unter Vorjahr.

Den regelmäßigen Befragungen des Ifo-Instituts zufolge hat sich die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft eingetrübt. "Die deutsche Exportwirtschaft steckt fest", sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Eine echte Erholung ist nicht in Sicht." Metall, Chemie und Papier erwarten demnach rückläufige Ausfuhren. Demgegenüber blickt die Automobilbranche weiterhin hoffnungsvoll auf das Auslandsgeschäft.

Die exportorientierte deutsche Wirtschaft steckt seit längerer Zeit in einem Konjunkturtief. In den vergangenen beiden Jahren schrumpfte die Wirtschaftsleistung./ceb/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX an Nulllinie -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fällt am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen