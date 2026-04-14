Wells Fargo legte im ersten Quartal deutlich zu

Die US-Bank Wells Fargo aus San Francisco legte im ersten Quartal merklich zu. Die Erträge wuchsen im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 21,4 Mrd. Dollar (18,3 Mrd. Euro), getrieben von höheren Zins- und Provisionserträgen. Obwohl die Bank mit 1,1 Mrd. Dollar mehr Geld für drohende Kreditausfälle zur Seite legte, sprang der Überschuss um 7 Prozent auf 5,25 Mrd. Dollar nach oben.

Wells-Fargo-Chef Charlie Scharf verwies auf die drohenden Folgen der gestiegenen Ölpreise, die sich nach seiner Einschätzung erst nach einer gewissen Zeit auf die Wirtschaft auswirken dürften. Allerdings sei Wells Fargo für verschiedene wirtschaftliche Szenarien gerüstet, sagte er am Dienstag. Er zeigte sich daher zuversichtlich, dass die Bank über ihre Geschäftsfelder hinweg weiter wachsen kann.

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