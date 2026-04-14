Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Wells Fargo Aktie

Wells Fargo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857949 / ISIN: US9497461015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Orderbuch
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 16:15:00

Wells Fargo legte im ersten Quartal deutlich zu

Die US-Bank Wells Fargo aus San Francisco legte im ersten Quartal merklich zu. Die Erträge wuchsen im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 21,4 Mrd. Dollar (18,3 Mrd. Euro), getrieben von höheren Zins- und Provisionserträgen. Obwohl die Bank mit 1,1 Mrd. Dollar mehr Geld für drohende Kreditausfälle zur Seite legte, sprang der Überschuss um 7 Prozent auf 5,25 Mrd. Dollar nach oben.

Wells-Fargo-Chef Charlie Scharf verwies auf die drohenden Folgen der gestiegenen Ölpreise, die sich nach seiner Einschätzung erst nach einer gewissen Zeit auf die Wirtschaft auswirken dürften. Allerdings sei Wells Fargo für verschiedene wirtschaftliche Szenarien gerüstet, sagte er am Dienstag. Er zeigte sich daher zuversichtlich, dass die Bank über ihre Geschäftsfelder hinweg weiter wachsen kann.

fel

ISIN US9497461015 WEB http://www.wellsfargo.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

mehr Nachrichten