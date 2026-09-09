KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.09.2026 05:20:44
Wer haftet, wenn der KI-Bot falsch traded?
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KI-Systeme geben längst Anlageempfehlungen: Bald werden KI-Agenten selbständig handeln. Doch wer haftet, wenn der Algorithmus danebenliegt? Die Anbieter schliessen ihre Haftung weitgehend aus, die Verantwortung bleibt beim Nutzer, schreibt IT-Fachanwalt Sven Kohlmeier.
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