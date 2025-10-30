Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|
30.10.2025 22:25:05
Werner Enterprises Posts Q3 Loss
(RTTNews) - Werner Enterprises (WERN) on Thursday reported a third-quarter net loss of $20.6 million or $0.34 per share, compared to net income of $6.6 million or $0.11 per share last year.
Adjusted net loss for the quarter was $2.0 million or $0.03 per share, compared to net income of $9.1 million or $0.15 per share last year.
Total revenues for the quarter were $771.5 million, up from $745.7 million last year.
