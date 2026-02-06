BYD Aktie

BYD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

06.02.2026 18:05:00

What BYD Needs to Prove in 2026​

China is the world's largest auto market and it's not even close. Alone, China accounted for 30% of all new vehicle sales in 2025. The United States is in the No. 2 spot with an 18.4% share of global sales. Japan and India are tied for third place at 5.1% each.And though China's auto market was once dominated by foreign manufacturers, especially Volkswagen, Toyota, and General Motors, a crop of domestic Chinese manufacturers have sprung up in the past 30 years and have now gained dominance over the Chinese market.Some of them have begun exporting their cars and establishing a global footprint. And the early leader of the Chinese auto industry is BYD (OTC: BYDDY). But China's own auto giant needs to prove one big thing this year for me to consider it a good stock for American investors to buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

Analysen zu BYD Co. Ltd.

Aktien in diesem Artikel

BYD Co. Ltd. 10,15 3,44% BYD Co. Ltd.
BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H- 10,05 4,25% BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-

