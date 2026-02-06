BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
06.02.2026 18:05:00
What BYD Needs to Prove in 2026
China is the world's largest auto market and it's not even close. Alone, China accounted for 30% of all new vehicle sales in 2025. The United States is in the No. 2 spot with an 18.4% share of global sales. Japan and India are tied for third place at 5.1% each.And though China's auto market was once dominated by foreign manufacturers, especially Volkswagen, Toyota, and General Motors, a crop of domestic Chinese manufacturers have sprung up in the past 30 years and have now gained dominance over the Chinese market.Some of them have begun exporting their cars and establishing a global footprint. And the early leader of the Chinese auto industry is BYD (OTC: BYDDY). But China's own auto giant needs to prove one big thing this year for me to consider it a good stock for American investors to buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.
|
05.02.26
|BYD-Aktie steigt: Ausbau von lokalem Sourcing in Brasilien geplant (finanzen.at)
|
05.02.26
|Leapmotor: China’s no-frills EV maker aiming to become the next BYD (Financial Times)
|
04.02.26
|BYD-Aktie mit Wachstumsmotor: Diese Geschäftssparte überzeugt Analysten (finanzen.at)
|
02.02.26
|Januar enttäuscht: BYD-Aktie nach Absatzeinbruch unter Druck (finanzen.at)
|
28.01.26
|BYD-Aktie im Fokus: Diese drei Faktoren könnten 2026 den Kurs maßgeblich beeinflussen (finanzen.at)
|
20.01.26
|BYD-Aktie schwächer: Was Anleger über den Tesla-Konkurrenten wissen sollten (finanzen.at)
|
16.01.26
|BYD-Aktie schließt leicht im Plus: Neuer Batterie-Großkunde Ford in Sicht? (finanzen.at)
|
15.01.26
|BYD-Aktie steigt nach Mega-Prognose für Chinas NEV-Markt (finanzen.at)
Analysen zu BYD Co. Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|10,15
|3,44%
|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|10,05
|4,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.