ExxonMobil Aktie
WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022
|
12.12.2025 05:15:00
What Has ExxonMobil (XOM) Stock Done For Investors?
ExxonMobil (NYSE: XOM) began a journey to transform the company several years ago, aiming to fully unlock its competitive advantages. The energy giant focused on investing in its advantaged resources, those with the lowest costs and highest margins. It also aimed to leverage its massive scale to reduce structural costs. Here's a look at whether the oil stock's strategy has created value for investors over the past five years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|102,00
|-0,14%