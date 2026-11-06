06.11.2026 15:00:06

What Homeowners Should Know About Home Equity Contracts

Financial tech firms promote home equity contracts as a source of money without monthly payments. But skeptics see “a loan masquerading as obligation-free cash.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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