Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
23.01.2026 04:30:00
What Roblox Still Hasn't Fixed in 2025 -- and Why It Matters
After a strong rebound in 2025, Roblox (NYSE: RBLX) is back in the spotlight. User growth reaccelerated, engagement reached new highs, and the company expanded its monetization toolkit. For the first time in a while, the long-term story began to look credible again.But a reset is not the same as a resolution.Despite meaningful progress, Roblox exited 2025 with several unresolved issues that continue to define the investment debate. These are not short-term blemishes. They go to the heart of whether Roblox can eventually become a sustainably profitable platform, rather than a perpetually promising one.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
