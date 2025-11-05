Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
05.11.2025 02:05:00
Where Will Amazon Stock Be in 3 Years?
Thanks to better-than-expected third-quarter sales and earnings results, as well as an aggressive outlook for continued investments in artificial intelligence (AI), Amazon (NASDAQ: AMZN) closed out October with a bang, surging to a new all-time high and boosting its market cap to $2.6 trillion.The record high is noteworthy because only a week before, the Seattle-based e-commerce and cloud computing giant was lagging its peers in both the Consumer Discretionary Sector SPDR Fund (NYSEMKT: XLY) and the SPDR S&P Retail ETF (NYSEMKT: XRT) for most of this year. But thanks to its late-month double-digit rally, it pushed back into the lead.Although Amazon is still trailing the S&P 500 this year, that gap has been narrowed to roughly 5 percentage points as of the close of trade on Oct. 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|217,00
|-0,02%
