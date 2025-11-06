Salesforce Aktie

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

Dow Jones-Performance 06.11.2025 20:04:34

Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der Dow Jones bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,65 Prozent leichter bei 47 004,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,817 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,452 Prozent tiefer bei 47 097,31 Punkten in den Handel, nach 47 311,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 787,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 47 359,29 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,45 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Wert von 46 694,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der Dow Jones bei 44 193,12 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 43 729,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,88 Prozent nach oben. 48 040,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 1,14 Prozent auf 310,26 USD), Chevron (+ 1,04 Prozent auf 154,25 USD), Merck (+ 0,87 Prozent auf 85,12 USD), JPMorgan Chase (+ 0,52 Prozent auf 313,30 USD) und Apple (+ 0,51 Prozent auf 271,51 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-4,89 Prozent auf 240,33 USD), NVIDIA (-3,09 Prozent auf 189,18 USD), Amazon (-2,43 Prozent auf 244,11 USD), Microsoft (-1,61 Prozent auf 498,97 USD) und McDonalds (-1,61 Prozent auf 300,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 28 088 962 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,195 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,91 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

16.10.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Salesforce Neutral UBS AG
29.08.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Amazon 210,40 -3,22% Amazon
Apple Inc. 234,95 0,28% Apple Inc.
Chevron Corp. 132,88 -0,24% Chevron Corp.
IBM Corp. (International Business Machines) 272,15 2,14% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 272,40 0,24% JPMorgan Chase & Co.
McDonald's Corp. 258,15 -3,35% McDonald's Corp.
Merck Co. 74,50 1,22% Merck Co.
Microsoft Corp. 431,75 -2,29% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 162,72 -4,36% NVIDIA Corp.
Salesforce 207,90 -5,76% Salesforce
Verizon Inc. 34,50 -0,14% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 912,30 -0,84%

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

