Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Der Dow Jones bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,65 Prozent leichter bei 47 004,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,817 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,452 Prozent tiefer bei 47 097,31 Punkten in den Handel, nach 47 311,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 787,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 47 359,29 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,45 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Wert von 46 694,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der Dow Jones bei 44 193,12 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 43 729,93 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 10,88 Prozent nach oben. 48 040,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 1,14 Prozent auf 310,26 USD), Chevron (+ 1,04 Prozent auf 154,25 USD), Merck (+ 0,87 Prozent auf 85,12 USD), JPMorgan Chase (+ 0,52 Prozent auf 313,30 USD) und Apple (+ 0,51 Prozent auf 271,51 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-4,89 Prozent auf 240,33 USD), NVIDIA (-3,09 Prozent auf 189,18 USD), Amazon (-2,43 Prozent auf 244,11 USD), Microsoft (-1,61 Prozent auf 498,97 USD) und McDonalds (-1,61 Prozent auf 300,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 28 088 962 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,195 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,91 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

