Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Dow Jones-Performance im Blick 06.11.2025 18:02:53

Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones bewegt sich derzeit im Minus.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 1,05 Prozent tiefer bei 46 816,04 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,817 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,452 Prozent schwächer bei 47 097,31 Punkten, nach 47 311,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 46 787,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 359,29 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 694,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 193,12 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Wert von 43 729,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Bei 48 040,64 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 1,29 Prozent auf 85,48 USD), Chevron (+ 1,08 Prozent auf 154,31 USD), IBM (+ 0,64 Prozent auf 308,72 USD), Coca-Cola (+ 0,61 Prozent auf 68,93 USD) und Procter Gamble (+ 0,38 Prozent auf 146,35 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-6,61 Prozent auf 235,97 USD), NVIDIA (-3,41 Prozent auf 188,55 USD), Amazon (-2,91 Prozent auf 242,91 USD), Microsoft (-2,02 Prozent auf 496,90 USD) und Goldman Sachs (-1,90 Prozent auf 778,03 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 112 977 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.mehr Nachrichten

Analysen zu Procter & Gamble Co.mehr Analysen

25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 210,40 -3,22% Amazon
Chevron Corp. 132,88 -0,24% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 59,65 0,30% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 683,20 -0,94% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 272,15 2,14% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 74,50 1,22% Merck Co.
Microsoft Corp. 431,75 -2,29% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 162,72 -4,36% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 126,12 -0,63% Procter & Gamble Co.
Salesforce 207,90 -5,76% Salesforce
Verizon Inc. 34,50 -0,14% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 912,30 -0,84%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen