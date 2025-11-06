Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 1,05 Prozent tiefer bei 46 816,04 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,817 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,452 Prozent schwächer bei 47 097,31 Punkten, nach 47 311,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 46 787,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 359,29 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 694,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44 193,12 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Wert von 43 729,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,44 Prozent aufwärts. Bei 48 040,64 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 1,29 Prozent auf 85,48 USD), Chevron (+ 1,08 Prozent auf 154,31 USD), IBM (+ 0,64 Prozent auf 308,72 USD), Coca-Cola (+ 0,61 Prozent auf 68,93 USD) und Procter Gamble (+ 0,38 Prozent auf 146,35 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-6,61 Prozent auf 235,97 USD), NVIDIA (-3,41 Prozent auf 188,55 USD), Amazon (-2,91 Prozent auf 242,91 USD), Microsoft (-2,02 Prozent auf 496,90 USD) und Goldman Sachs (-1,90 Prozent auf 778,03 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 112 977 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

