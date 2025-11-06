IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

Dow Jones aktuell 06.11.2025 22:34:46

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Der Dow Jones verlor letztendlich an Wert.

Schlussendlich sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,84 Prozent auf 46 912,30 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,817 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,452 Prozent leichter bei 47 097,31 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 47 311,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 787,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47 359,29 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 1,65 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 46 694,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 44 193,12 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 06.11.2024, mit 43 729,93 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,66 Prozent zu Buche. 48 040,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 1,84 Prozent auf 312,42 USD), Merck (+ 1,65 Prozent auf 85,78 USD), Coca-Cola (+ 0,80 Prozent auf 69,06 USD), JPMorgan Chase (+ 0,56 Prozent auf 313,42 USD) und Johnson Johnson (+ 0,52 Prozent auf 186,97 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-5,31 Prozent auf 239,27 USD), NVIDIA (-3,65 Prozent auf 188,08 USD), Amazon (-2,86 Prozent auf 243,04 USD), McDonalds (-2,38 Prozent auf 298,41 USD) und Microsoft (-1,98 Prozent auf 497,10 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 54 959 216 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Analysen

07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25 IBM Sell UBS AG
