Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
10.02.2026 20:47:01
Where Will Cameco (CCJ) Stock Be in 10 Years?
Cameco (NYSE: CCJ) struggled for a decade after the Fukushima disaster of 2011. From 2011 to 2021, the Canadian uranium miner's revenue plummeted from $2.4 billion to $1.5 billion as more countries throttled or paused their nuclear expansion plans. Uranium's spot price plunged from a peak of $136 per pound in June 2007 to $18 per pound in November 2016, forcing Cameco and its peers to suspend their mining operations.But over the past few years, the growth of the power-hungry cloud and AI markets, new decarbonization initiatives, and the development of safer, more sophisticated reactors have driven more countries to restart their nuclear projects.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Cameco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cameco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)