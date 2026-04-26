Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
|
26.04.2026 15:20:00
Where Will Celsius Stock Be in 5 Years?
Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) was once the hottest stock, winning over investors' portfolios. This energy drink purveyor saw its share price skyrocket 7,330% during the five-year period leading up to its peak in March 2024. This was driven by incredible revenue growth.This beverage stock is losing its buzz, as it now trades 65% below its record (as of April 22). Is this a dip worth taking advantage of or an opportunity to pass up? Where will Celsius be in five years?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Celsius Holdings Inc
|
25.02.26
|Ausblick: Celsius mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.11.25
|Celsius-Aktie auf Talfahrt: Kernmarke enttäuscht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Celsius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Celsius Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
|34,59
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.