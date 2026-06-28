Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
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28.06.2026 11:32:00
Where Will Fluor Stock Be in 1 Year?
Fluor (NYSE: FLR), one of the world's largest engineering and construction firms, has overcome many challenges over the past five years. In 2020 and 2021, it experienced severe delays, cost overruns, and execution issues during the pandemic. It stabilized its business over the following two years by shifting from fixed-price megaprojects to reimbursable ones and phasing out its riskier lump-sum projects. Still, new execution issues and macro headwinds throttled its growth. Fluor is still considered a stable blue chip stock, and its shares have risen about 4% over the past 12 months. Those returns aren't too impressive, but will it climb higher over the next year? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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