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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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11.08.2026 17:04:00

Where Will IonQ Stock Be in 5 Years?

I've been hearing whispers on social media that quantum computing is "the new artificial intelligence," and IonQ (NYSE: IONQ) is one of the names they're considering. Where the stock will be in five years depends less on this summer's rally and more on whether the company can turn today's momentum into a durable, scaled business while the quantum computing hype cycle plays out.IonQ's August numbers are undeniably impressive. For Q2 2026, the company reported record GAAP revenue of $80.1 million, up 287% year over year and roughly 20% above the midpoint of its own guidance. That made it the strongest quarter in IonQ's history and its fifth straight period of record results, driven by global deployments of its Tempo quantum computers, strong cloud utilization, and broader platform usage. Remaining performance obligations jumped to about $485 million, up nearly 300% from a year ago, and management raised full‑year revenue guidance to $280 million to $290 million, with a goal of 100% organic growth in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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