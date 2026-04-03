Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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03.04.2026 15:23:00
Where Will Lockheed Martin Stock Be in 5 Years?
No one has a crystal ball, so pinpointing exactly where any stock will be in a week, a month, a year, or five years is impossible. On the other hand, investors crave clarity, and saying a stock is going to be higher or lower over a given time frame is stating the obvious. It doesn't do much to reduce ambiguity.With those disclaimers out of the way, market participants aren't going out on a limb when expecting Lockheed Martin (NYSE: LMT) to potentially trade noticeably higher in five years than where it resides as of March 31, which is around $600. That's down from a February flirtation with $700, or $692 to be precise, and that pullback may spell opportunity when it comes to getting involved with Lockheed Martin stock.The dip is one reason to consider this defense stock now. Still, for investors looking to the F-16 manufacturer as a long-term portfolio centerpiece, there's a sturdy fundamental outlook supporting that view.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|46 020,00
|3,60%
|Lockheed Martin Corp.
|539,50
|1,14%
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