SentinelOn a Aktie

SentinelOn a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095

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22.09.2026 18:30:00

Where Will SentinelOne (S) Stock Be in 3 Years?

SentinelOne (NYSE: S), a provider of AI-powered cybersecurity services, went public five years ago at $35 per share. Its stock reached a record high of $76.30 in late 2021, but it now trades at about $24. Let's see why it pulled back -- and if it will recover over the next three years.

SentinelOne's Singularity XDR (extended detection and response) platform uses fully automated AI algorithms to counter cybersecurity threats. It claims that the approach is faster, more accurate, and more efficient than relying on teams of human analysts.

Image source: Getty Images.

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