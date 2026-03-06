SoFi Technologies Aktie

SoFi Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.03.2026 21:17:39

Where Will SoFi Technologies Stock Be in 10 Years?

In this video, Motley Fool contributor Jason Hall breaks down how SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) is on a path to multi-bagger returns for investors over the next decade. *Stock prices used were from the Morning of March 5 2026. The video was published on March 6 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SoFi Technologies

mehr Nachrichten