Where Will Super Micro Computer Stock Be in 5 Years?
In a technology sector full of hype and extreme valuations, it can be tempting to gravitate toward value stocks trading at relatively lower multiples of their revenues and earnings. Investing in these types of companies can help keep your portfolio grounded in realistic expectations. That said, some stocks are cheap for a reason. Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) is an excellent example of that category.With a price-to-sales multiple of just 0.99 and a forward price-to-earnings ratio of 17.4, the data center hardware company might look like an affordable alternative to tech industry leaders like Nvidia. After all, both companies serve the pick-and-shovel side of the AI industry, providing the hardware that other companies use to power their advanced software. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
