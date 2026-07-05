Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.07.2026 10:44:00
While SpaceX Gets the Headlines, Smart Investors Are Loading Up on This Stock Instead
No stock has generated more buzz in recent weeks than Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), more commonly known as SpaceX. That's understandable, considering the space technology and artificial intelligence (AI) innovator conducted the largest initial public offering (IPO) in history.But buzz doesn't always translate to great returns (as many who bought SpaceX shares after its post-IPO surge are finding out). While SpaceX gets the headlines, some smart investors are loading up on another stock instead -- Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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