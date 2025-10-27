Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
27.10.2025 20:21:54
Why Alphabet Stock Is Jumping Today
Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) stock is seeing solid bullish momentum in Monday's trading. The company's share price was up 3.3% as of 3:10 p.m. ET. At the same point in the day's trading, the S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 1% and 1.7%, respectively.Alphabet stock is getting a boost from bullish analyst coverage today. The company's share price is also getting a lift from news of a new energy partnership and favorable developments on the U.S.-China trade front.
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 045,00
|2,55%
|Alphabet A (ex Google)
|255,35
|3,17%
|Alphabet C (ex Google)
|253,75
|1,64%
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.