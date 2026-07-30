Altria Aktie

Altria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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30.07.2026 18:28:12

Why Altria Stock Is Sinking Today

Altria (NYSE: MO) stock is seeing a pullback on Thursday following the company's latest quarterly report. The tobacco giant's share price was down 9.3% as of 12:25 p.m. ET. At the same point in the day's trading, the S&P 500 index was up 1.3%. While the broader market is seeing a rebound after yesterday's rout, Altria isn't participating in the bullish momentum. The company's Q2 report arrived with more volume declines for its smokable segment, and investors are selling out of the stock today. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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