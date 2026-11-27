Amentum Holdings Aktie
WKN DE: A40PX2 / ISIN: US0239391016
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27.11.2026 18:30:35
Why Amentum Holdings Stock Surged This Week
A first-ever $500 million share buyback and a fiscal fourth-quarter earnings beat sent Amentum Holdings (NYSE:AMTM) soaring 22.2% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
Amentum Holdings stock changed hands at $24.86 as of the close on Wednesday, Nov. 25, up 22.2% from Friday, Nov. 20's close through Wednesday, Nov. 25's close. Across those five sessions, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 3.9%, and the Nasdaq-100 was up 4.1%.
Image source: Getty Images.
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