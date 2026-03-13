Angel Studio a Aktie
WKN DE: A41CCT / ISIN: US0349481095
|
13.03.2026 15:15:28
Why Angel Studios Stock Dropped Today
Angel Studios (NYSE: ANGX) stock tumbled 11.2% 9:40 a.m. ET Friday after reporting mixed Q4 earnings.According to data from TheFly.com, only one Wall Street analyst had published an earnings forecast for Angel Studios, which held a SPAC IPO last September, and has only reported earnings (now) twice since. This analyst expected Angel to report a $0.20 per share loss on $92.6 million in revenue. Angel actually reported $0.46 in losses on sales of $109.9 million -- better sales than expected, but worse earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Angel Studios Inc Registered Shs -A-
|
11.03.26
|Ausblick: Angel Studios A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Angel Studios A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Angel Studios Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Angel Studios Inc Registered Shs -A-
|3,70
|-17,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.