Angel Studio a Aktie
WKN DE: A41CCT / ISIN: US0349481095
|
01.05.2026 18:48:35
Why Angel Studios Stock Flew Higher Today
Angel Studios (NYSE: ANGX) stock soared 15.4% through 11:40 a.m. ET Friday after reporting better than expected Q1 earnings last night. More precisely, Angel reported a smaller-than-expected loss; Wall Street had predicted Angel would lose $0.11 per share in Q1. Angel actually lost only $0.08 per share, however, and Angel's sales took flight, soaring 143% year over year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Angel Studios Inc Registered Shs -A-
|
29.04.26
|Ausblick: Angel Studios A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Angel Studios A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.03.26