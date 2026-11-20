Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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20.11.2026 17:22:01
Why Anthropic Stock Is Falling Today
Anthropic PBC (NASDAQ:ANT) stock is falling on its second day of trading, down 8.7% as of 11:15 ET as the excitement around its market debut fades, and AI stocks sell off more broadly.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) are down 1% and 2%, respectively.
The AI company priced its initial public offering (IPO) at $83 per share -- above the original top end of the target range of $78 -- but as investors scrambled to get in on the action, shares opened at $111.50 on Thursday, quickly climbing as high as $115.10.
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