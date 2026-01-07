Apogee Enterprises Aktie
WKN: 867209 / ISIN: US0375981091
|
07.01.2026 17:38:33
Why Apogee Enterprises Stock Cracked Today
Apogee Enterprises (NASDAQ: APOG) stock, a manufacturer of architectural glass and metal products for buildings, crashed 13.7% through 11:15 a.m. ET after missing on sales in its Q3 2026 earnings report Wednesday.Heading into the report, analysts forecast Apogee to earn $1.01 per share, adjusted for one-time items, on sales of $355.3 million. Apogee actually earned $1.02 per share, adjusted, but its sales were only $348.6 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Apogee Enterprises
|28,80
|-9,43%