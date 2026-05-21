Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

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21.05.2026 22:04:10

Why Applied Digital Stock Soared Today

Shares of Applied Digital (NASDAQ: APLD) surged on Thursday after the next-gen data center builder announced another major lease agreement with a cloud titan. Image source: Getty Images.Applied Digital is partnering with the same undisclosed hyperscaler that previously signed a $7.5 billion, 15-year lease for 300 megawatts (MW) of capacity at its artificial intelligence (AI) factory campus, Delta Forge 1, in April. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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