AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
19.02.2026 01:35:08
Why Applovin Stock Popped Today
Applovin (NASDAQ: APP) enjoyed a surge of investor interest on Wednesday, as one of its key subsidiaries published quite an encouraging report on developments in mobile apps. With that tailwind at its back, the adtech specialist's stock surged, and by the end of the day, Applovin's stock had risen by more than 7%. Adjust, Applovin's measurement and analytics subsidiary, published its annual Mobile App Trends report before market open that day. It found that worldwide installs of such software rose by 10% year over year in 2025. Meanwhile, sessions with such apps increased by 7%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
