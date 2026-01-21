AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
21.01.2026 22:59:19
Why AppLovin Stock Was Falling Today
Shares of AppLovin (NASDAQ: APP) were pulling back today after the high-flying ad-tech company got hit by another short-seller report.This time, CapitalWatch, a financial research company, accused AppLovin of fostering a Southeast Asian money laundering network.The accusation came out on Monday, and the stock fell as much as 5% yesterday, but AppLovin recouped most of those losses. Today, AppLovin pushed back on the report as the stock fell 5.8%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
