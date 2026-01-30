Dive Aktie
WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001
|
30.01.2026 19:48:34
Why AppLovin Stock Was Taking a Dive Today
Shares of AppLovin (NASDAQ: APP) were heading lower today in an apparent response to Google's Project Genie, a new prototype from Google DeepMind that allows users to create virtual worlds for gaming with AI.The news sparked a sell-off among gaming stocks as Unity Software, Take-Two Interactive Software, and Roblox all fell sharply on the news.Applovin stock was down 11.7% as of 1:13 p.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AppLovin Corp
|
30.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
30.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt nachmittags nach (finanzen.at)