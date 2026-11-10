Aviation Holdings Group Aktie
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10.11.2026 17:51:35
Why Archer Aviation Stock Took a Dive on Tuesday
Shares of Archer Aviation (NYSE:ACHR) slumped out of the gate Tuesday morning, tumbling as much as 9.8%. As of 11:45 a.m. ET, the stock was still down 5.1%.
The catalyst that sent the electric vertical takeoff-and-landing (eVTOL) aircraft specialist lower was the company's financial results, which failed to inspire investors.
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