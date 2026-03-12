Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
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12.03.2026 18:22:25
Why Are Opendoor Technologies Shares Sliding On Thursday?
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22.10.25
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