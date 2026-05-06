Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|Experten-Erwartungen
|
06.05.2026 17:11:00
Ausblick: Opendoor Technologies legt Quartalsergebnis vor
Opendoor Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,094 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 42,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 666,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,279 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,700 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,22 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,37 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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