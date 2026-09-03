ARGAN Aktie
WKN DE: A0MVRB / ISIN: FR0010481960
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03.09.2026 20:45:08
Why Argan Stock Just Popped
Argan (NYSE: AGX) stock moved 3.3% higher through 2:20 p.m. ET Thursday after crushing analyst forecasts for sales and earnings last night.Heading into the company's Q2 report, Wall Street expected Argan to earn only $2.66 per share on $299.4 million in sales. Argan actually earned $3.76 per share on $384 million in sales. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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