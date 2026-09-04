Asana Aktie
WKN DE: A2QAMV / ISIN: US04342Y1047
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04.09.2026 22:57:54
Why Asana Stock Flailed on Friday
Asana (NYSE: ASAN) published its second quarter of fiscal 2027 results after market close on Thursday. The following day, investors let the company know what they thought about the quarter, and obviously, they were unhappy. Across the Friday session, the enterprise software specialist's stock fell by almost 13%.During the period, Asana grew its revenue by 10% year over year to $216.4 million. The company's tally of "core" clients -- i.e., those spending at least $5,000 on an annualized basis -- rose by 7% to 26,778. And customers spending a minimum of $100,000 (again, annualized) increased by 16% to 890. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Asana
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02.09.26
|Ausblick: Asana gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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19.08.26
|Erste Schätzungen: Asana öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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27.05.26
|Ausblick: Asana stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Asana
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