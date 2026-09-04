Asana Aktie

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WKN DE: A2QAMV / ISIN: US04342Y1047

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04.09.2026 22:57:54

Why Asana Stock Flailed on Friday

Asana (NYSE: ASAN) published its second quarter of fiscal 2027 results after market close on Thursday. The following day, investors let the company know what they thought about the quarter, and obviously, they were unhappy. Across the Friday session, the enterprise software specialist's stock fell by almost 13%.During the period, Asana grew its revenue by 10% year over year to $216.4 million. The company's tally of "core" clients -- i.e., those spending at least $5,000 on an annualized basis -- rose by 7% to 26,778. And customers spending a minimum of $100,000 (again, annualized) increased by 16% to 890. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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