AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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19.11.2026 17:16:00
Why AST SpaceMobile Stock Just Popped
AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) stock jumped 3.9% through 10:50 a.m. ET Thursday. You can probably thank B. Riley for that.
Because, as StreetInsider.com reports today, B. Riley thinks ASTS stock could nearly double over the next 12 months.
Image source: Getty Images.
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