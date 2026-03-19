Barrick Mining Aktie

Barrick Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080

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19.03.2026 19:54:40

Why Barrick Mining Stock Keeps Going Down

Barrick Mining Corporation (NYSE: B) stock tumbled for the third day in a row Thursday, falling 6.7% through 2 p.m. ET -- and it's no great mystery why.Gold prices collapsed 5.6% today, falling to $4,614 per ounce, and silver prices fell even harder, down 7.8% to $71.41 per ounce. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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