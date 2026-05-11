Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
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11.05.2026 23:33:39
Why Barrick Mining Stock Zoomed Nearly 9% Higher Today
Barrick Mining's (NYSE: B) stock sure felt like the golden ticket to wealth on Monday. The veteran precious metals miner published its first quarterly earnings report of 2026 before market open, and the convincing beats on analyst estimates led to a bull run on the shares. At the end of the day, they were up by nearly 9%. Barrick's first quarter saw the company book $5.22 billion in revenue for a meaty 67% increase year-over-year. Its net income not under generally accepted accounting principles (GAAP) flew even higher, more than doubling to $1.65 billion, or $0.98 per share, from $603 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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