Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3DKYL / ISIN: US07782B1044
|
02.12.2025 00:45:34
Why Belite Bio Stock Soared on Monday
The mood on the stock market was gloomy on Monday, but apparently somebody forgot to notify Belite Bio (NASDAQ: BLTE). The company, a clinical-stage biotech focused on developing therapies for eye disorders, saw its share price zoom 12% higher thanks to an encouraging update from the laboratory. That morning, Belite announced that its leading drug candidate, tinlarebant, met its primary endpoint in a phase 3 trial. The medicine was being tested to determine its efficacy in treating adolescents with Stargardt disease, a condition that can lead to loss of central vision. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Shmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Belite Bio zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Belite Bio präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Shmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.