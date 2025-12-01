Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh Aktie

Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DKYL / ISIN: US07782B1044

02.12.2025 00:45:34

Why Belite Bio Stock Soared on Monday

The mood on the stock market was gloomy on Monday, but apparently somebody forgot to notify Belite Bio (NASDAQ: BLTE). The company, a clinical-stage biotech focused on developing therapies for eye disorders, saw its share price zoom 12% higher thanks to an encouraging update from the laboratory. That morning, Belite announced that its leading drug candidate, tinlarebant, met its primary endpoint in a phase 3 trial. The medicine was being tested to determine its efficacy in treating adolescents with Stargardt disease, a condition that can lead to loss of central vision. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Belite Bio Incorporation American Depository Receipt Repr 1 Sh 128,00 15,32%

