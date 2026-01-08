Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
08.01.2026 11:54:46
Why Beyond Meat Plummeted 78% in 2025
Shares of Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock plunged 78% in 2025, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Revenue continues to slide, profits are nonexistent, and the situation is starting to look dire.Image source: Getty Images.Beyond Meat went public in 2019, and the market had high expectations for what was then a fast-growing alternative meat brand. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
