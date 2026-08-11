Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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11.08.2026 19:28:23
Why Bloom Energy Stock Crashed in July
Shares of Bloom Energy (NYSE: BE) soared 248% in the first half of 2026, hitting a 52-week high of $351.28 on June 25 as the fuel cell maker rode a wave of artificial intelligence (AI) data center demand for on-site power, landed marquee deals with hyperscalers, and delivered blowout numbers.Then the cracks started, and Bloom Energy stock plunged 32% in July according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Shares are now trading 40% off their 52-week high. Is this an opportunity to buy? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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