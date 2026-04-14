Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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15.04.2026 01:53:25
Why Bloom Energy Stock Surged Today
Shares of Bloom Energy (NYSE: BE) leaped on Tuesday after the fuel cell maker expanded its artificial intelligence (AI) infrastructure partnership with Oracle (NYSE: ORCL). Image source: Getty Images.Bloom will supply Oracle with an initial 1.2 gigawatts (GWs) of capacity. The energy supplier's fuel cells will help to power Oracle's cloud data centers in the U.S. Oracle plans to eventually purchase up to 2.8 GWs of Bloom's systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.02.26
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Analysen zu Bloom Energy
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