Bloom Energy Aktie

Bloom Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079

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23.06.2026 19:23:11

Why Bloom Energy Stock Tumbled Today

Bloom Energy (NYSE: BE) has been one of the leading artificial intelligence (AI) stocks this year. Shares of the solid-oxide fuel cell system maker have rocketed 275% year to date. But the stock is retreating today after hitting an all-time high yesterday. Bloom shares plunged as much as 13% in early trading, and were still down 5.2% as of 1:20 p.m. ET. That may be due to investors realizing Bloom Energy's solution to powering data centers isn't the only one coming. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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