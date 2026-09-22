International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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22.09.2026 18:10:27
Why Brinker International Stock Jumped Today
Shares of Brinker International (NYSE: EAT), the parent of Chili's, were moving higher today after the casual dining chain got an upgrade from a Wall Street analyst.
As of 11:29 a.m. ET, the stock was up 4% after gaining as much as 6.5% earlier in the session.
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Aktien in diesem Artikel
|Brinker International Inc.
|179,40
|-1,48%
|International Public Partnerships Ltd
|1,39
|-0,53%