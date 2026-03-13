Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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13.03.2026 01:01:18
Why Bumble Stock Soared Today
Shares of Bumble (NASDAQ: BMBL) leaped on Thursday after the online dating app maker unveiled some intriguing new artificial intelligence (AI)-powered features.Image source: Getty Images.Bumble's revenue declined 14.3% year over year to $224.2 million in the fourth quarter. Sales for its namesake app fell 14.8% to $181 million, while its Badoo app and other revenue shrank 12.4% to $43.2 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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