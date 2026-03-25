Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
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25.03.2026 23:08:04
Why Chewy Stock Rallied Today
Shares of Chewy (NYSE: CHWY) rose on Wednesday after the online pet products retailer issued an upbeat earnings forecast.Image source: Getty Images.Chewy's adjusted net sales grew 8.1% year over year to $3.26 billion in its fiscal 2025 fourth quarter, which ended on Feb. 1.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
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