CommVault Systems Aktie
WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024
|
28.04.2026 20:44:24
Why CommVault Systems Stock Is Skyrocketing Today
CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) stock is marching higher in Tuesday's trading despite a bearish backdrop for the broader market. The company's share price was up 11.6% as of 2:40 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 was down 0.6%, and the Nasdaq Composite had fallen 1%. CommVault is managing to defy momentum for the broader market today thanks to a stronger-than-expected quarterly report. The company published its latest quarterly update before the market opened today, and results handily topped Wall Street's expectations.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CommVault Systems IncShs
|
28.04.26
|Ausblick: CommVault Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: CommVault Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Ausblick: CommVault Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: CommVault Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CommVault Systems IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CommVault Systems IncShs
|82,12
|-1,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.